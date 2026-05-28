SLB et Vår Energi étendent leur collaboration numérique

L'entreprise mondiale de technologies énergétiques SLB a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa collaboration avec Vår Energi (société pétrolière et gazière norvégienne) afin de déployer à grande échelle la planification des puits et la planification intégrée du développement des champs sur l'ensemble de ses opérations sur le plateau continental norvégien.

"Alors que la planification collaborative des puits a déjà permis de réduire les cycles de développement de plusieurs mois à quelques jours, et que la planification intégrée du développement des champs devrait apporter des bénéfices similaires, ce déploiement élargi est conçu pour favoriser une prise de décision plus rapide et plus cohérente, au moment où les opérateurs s'efforcent de maintenir la production de gisements offshore matures tout en gérant une complexité de développement croissante", explique SLB dans un communiqué.

Dans le cadre de cette collaboration élargie, Vår Energi déploie la plateforme numérique Delfi pour connecter l'exploration, l'évaluation du sous-sol, la planification des puits, la conception sous-marine, la planification du développement des gisements et la production dans un environnement cloud natif.

En permettant aux équipes de travailler de manière simultanée à l'aide de données partagées et de flux de travail standardisés, cette approche réduit les transferts de dossiers ainsi que les corrections, et favorise une prise de décision plus cohérente et plus rapide, depuis l'évaluation initiale jusqu'à la planification du développement.

Avec cet accord, Vår Energi vise à réduire le délai de mise en production ( time to first oil ), en s'appuyant sur des flux de travail collaboratifs et pluridisciplinaires de planification des puits qui ramènent les cycles de développement de plusieurs mois à quelques jours.