SLB et Shell s'associent pour développer des solutions basées sur l'IA pour le secteur de l'énergie
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SLB SLB.N a déclaré jeudi qu'elle s'associait à Shell SHEL.L pour développer des outils numériques et d'intelligence artificielle visant à améliorer la performance et l'efficacité des opérations en amont.

Shell et SLB développeront des solutions agentiques alimentées par l'IA conçues pour améliorer les capacités des experts techniques et des décideurs pour Shell ainsi que pour l'industrie de l'énergie au sens large.

L'accord prolonge un partenariat de longue date entre les deux sociétés, après qu'elles se soient associées pour déployer le logiciel de subsurface de SLB, Petrel, dans les actifs de la société cotée à Londres dans le monde entier.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
47,7700 USD NASDAQ -0,56%
Gaz naturel
4,60 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,920 USD NYSE -0,41%
Pétrole Brent
61,03 USD Ice Europ -2,38%
Pétrole WTI
57,28 USD Ice Europ -2,68%
SHELL
2 713,250 GBX LSE +0,16%
SLB
40,121 USD NYSE +0,45%
