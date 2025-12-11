SLB et Shell s'associent pour développer des solutions basées sur l'IA pour le secteur de l'énergie

SLB SLB.N a déclaré jeudi qu'elle s'associait à Shell SHEL.L pour développer des outils numériques et d'intelligence artificielle visant à améliorer la performance et l'efficacité des opérations en amont.

Shell et SLB développeront des solutions agentiques alimentées par l'IA conçues pour améliorer les capacités des experts techniques et des décideurs pour Shell ainsi que pour l'industrie de l'énergie au sens large.

L'accord prolonge un partenariat de longue date entre les deux sociétés, après qu'elles se soient associées pour déployer le logiciel de subsurface de SLB, Petrel, dans les actifs de la société cotée à Londres dans le monde entier.