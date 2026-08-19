SLB et Formentera s'efforcent de remettre en service des plates-formes de forage au Venezuela, selon des responsables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires des dirigeants, des informations sur le secteur, ainsi que les paragraphes 3 à 8 et 11)

* SLB dispose de 15 plateformes au Venezuela qui peuvent être remises en service en moins d’un an

* Des obstacles persistent en matière d’importation et de transport de matériel

* Des appareils de forage sont nécessaires pour augmenter la capacité de production de pétrole brut

par Sheila Dang et Marianna Parraga

Le prestataire de services pétroliers SLB SLB.N et la société de capital-investissement Formentera Partners s'efforcent soit de remettre en service des plateformes de forage au Venezuela, soit d'en importer de nouvelles dans le pays au cours des prochains mois, ont déclaré mercredi des dirigeants des deux sociétés lors d'une conférence à Houston.

Formentera, spécialisée dans le secteur de l’énergie, est en pourparlers avec des prestataires de services internationaux afin d’acheminer des plates-formes de forage pétrolier au Venezuela, a déclaré Blake London, associé gérant.

Seules deux plates-formes de forage terrestres étaient en activité au Venezuela fin juillet, selon les données du prestataire de services pétroliers Baker Hughes, ce qui limite la capacité de production du pays, qui s’élève actuellement à environ 1,25 million de barils par jour, selon les chiffres officiels.

De nombreux prestataires de services pétroliers étrangers se sont heurtés à des obstacles pour importer du matériel pétrolier spécialisé, notamment en matière d’autorisations et de transport terrestre, mais ils s’efforcent d’en acheminer une partie depuis d’autres pays tout en menant des discussions avec le gouvernement vénézuélien pour faciliter le processus, ont déclaré des dirigeants lors de la conférence.

La ministre vénézuélienne du Pétrole, Paula Henao, s’est exprimée plus tôt lors de la conférence, exhortant les entreprises à investir dans le pays et à contribuer à l’extension de sa chaîne d’approvisionnement afin de garantir que la production pétrolière soit durable et rentable à long terme.

Pour autant, les grandes compagnies pétrolières, notamment ExxonMobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N , ne se sont pas précipitées pour revenir au Venezuela, estimant que des efforts supplémentaires devaient être consentis pour protéger les contrats et les investissements.

Le Venezuela représente une opportunité majeure, mais des défis importants subsistent, notamment des contraintes liées à l’approvisionnement en électricité et à la chaîne d’approvisionnement dans le pays, a déclaré David Reed, vice-président exécutif pour les Amériques chez le prestataire de services Weatherford.

“La législation, les contrats, les autorisations et tout le reste. Tout cela va créer des goulots d’étranglement que le secteur devra résoudre assez rapidement si nous voulons maintenir cette dynamique”, a-t-il déclaré. “Espérons que nous parviendrons à surmonter cela assez rapidement.”

SLB prévoit de remettre en service jusqu’à 15 plateformes pétrolières actuellement situées au Venezuela, a déclaré William Antonio, président des opérations de SLB pour le Mexique, l’Amérique centrale et le Venezuela, ajoutant que de petites plateformes de reconditionnement devraient être déployées en premier lieu.

“Je suis certain que ces plateformes tourneront à plein régime d’ici moins d’un an”, a-t-il déclaré.

M. Antonio a indiqué à Reuters que jusqu’à quatre de ces plateformes devraient être remises en service cette année, sous réserve de la signature de contrats avec les producteurs de pétrole. D’ici environ deux ans, la production de brut du Venezuela sera plus élevée, a-t-il précisé. “La question est de savoir dans quelle mesure elle sera durable”, compte tenu du besoin en diluants et des défis liés aux infrastructures, a-t-il ajouté.