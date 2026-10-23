SLB en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et annoncé des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le quatrième trimestre

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(Actualités)

23 octobre - ** L'action du prestataire de services pétroliers SLB SLB.N progresse de 3,8% à 51,46 dollars

** La société a dépassé les estimations de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre , grâce à une forte activité dans les champs pétroliers nord-américains, et laisse entrevoir une reprise dans certaines régions du Moyen-Orient après les perturbations liées aux conflits

** SLB affiche un bénéfice ajusté de 64 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 62 cents par action – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société en Amérique du Nord au troisième trimestre progresse de plus de 24% en glissement annuel pour atteindre 2,4 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre au Moyen-Orient et en Asie a augmenté de 9% par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 2,81 milliards de dollars

** SLB table sur un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 5% à 7% par rapport au trimestre précédent et supérieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 9,92 milliards de dollars

** La société prévoit que son chiffre d'affaires au Moyen-Orient restera globalement stable par rapport au trimestre précédent, à environ 1,9 milliard de dollars

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 34,5% depuis le début de l'année