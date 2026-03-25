SLB élargit le partenariat avec Nvidia pour développer une infrastructure d'IA pour le secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services pétroliers SLB

SLB.N a déclaré mercredi qu'elle étendrait son partenariat avec Nvidia NVDA.O pour développer une infrastructure et des modèles d'intelligence artificielle pour l'industrie de l'énergie, alors que les entreprises cherchent à accroître l'utilisation de la technologie.

L'accord s'appuie sur le partenariat entre les deux entreprises, qui a débuté en 2008 lorsque SLB a utilisé l'informatique accélérée de Nvidia, puis s'est étendu en 2024 au développement de solutions d'intelligence artificielle générative pour le secteur de l'énergie.

Il reflète également le besoin de l'industrie de l'énergie de traiter plus rapidement des volumes croissants de données géologiques, de production et d'infrastructure, à une époque où les producteurs cherchent à réduire les coûts, à améliorer la fiabilité et à diminuer les émissions.

Les entrepreneurs du secteur pétrolier tels que SLB sont également très intéressés à stimuler la croissance en fournissant des équipements électriques, des turbines et des solutions de données pour les centres de données et les travaux d'infrastructure liés à l'IA, à un moment où la demande de forage ralentit.

Dans le cadre du partenariat élargi, SLB agira en tant que partenaire de conception pour les centres de données modulaires d'IA basés sur la technologie Nvidia et travaillera avec l'entreprise américaine de puces pour créer une "usine d'IA pour l'énergie". La plateforme vise à aider les producteurs de pétrole et de gaz et les compagnies d'électricité à appliquer l'IA à de grands volumes de données opérationnelles.

"La construction d'une infrastructure AI Factory et de modèles de domaine est nécessaire pour transformer des quantités massives de données énergétiques en informations exploitables et accélérer des systèmes énergétiques plus efficaces et durables", a déclaré Vladimir Troy, vice-président de l'infrastructure AI chez Nvidia.