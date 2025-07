SLB: diminution de 13% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 13:58









(Zonebourse.com) - SLB (anciennement Schlumberger) publie un BPA (hors charges et crédits) de 0,74 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, en diminution de 13% en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 2,05 milliards de dollars, en recul de 10%.



Toujours par rapport à la même période en 2024, le chiffre d'affaires du groupe parapétrolier s'est contracté de 6% à 8,55 milliards, une croissance de 1% en Amérique du Nord ayant été largement contrebalancée par une chute de 8% à l'international.



'SLB a tiré parti de son portefeuille diversifié et de sa large exposition au marché pour générer des revenus stables, ainsi qu'un EBITDA ajusté et des marges légèrement plus élevés par rapport au trimestre précédent', met toutefois en avant son CEO Olivier Le Peuch.



'Le marché navigue dans plusieurs dynamiques, notamment les marchés pétroliers entièrement approvisionnés, les libérations d'approvisionnement de l'OPEP+, les négociations commerciales en cours et les conflits géopolitiques', poursuit-il en outre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.