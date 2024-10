Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: des résultats en demi-teinte au titre du 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - SLB a fait état vendredi d'un bénéfice légèrement meilleur que prévu au titre de son troisième trimestre, mais d'un chiffre d'affaires en-dessous des attentes du marché.



L'ex-Schlumberger, numéro un mondial des services parapétroliers, a dégagé sur les trois mois écoulés un bénéfice net de 1,27 milliard de dollars, contre 1,12 milliard de dollars un an plus tôt, ce qui représente une hausse de 13%.



Avec une marge opérationnelle ajustée de 25,6% sur le trimestre écoulé, le groupe basé à Houston (Texas) s'est dit bien parti pour atteindre son objectif d'une marge d'exploitation d'au moins 25% cette année.



Dans un communiqué, SLB explique tirer parti de ses mesures d'optimisation en matière de coûts, de l'adoption par ses clients de ses technologies et de ses outils numériques ainsi que de la contribution de projets de long terme conduits dans les gisements en eaux profondes et le gaz.



Si son chiffre d'affaires sur le trimestre s'inscrit en hausse de 10% à quasiment 9,16 milliards de dollars, celui-ci n'atteint pas le consensus de marché qui s'était établi à 9,25 milliards.



Suite à ces résultats mitigés, l'action SLB perdait 1,8% vendredi matin en cotations avant-Bourse.





