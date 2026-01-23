SLB dépasse ses prévisions de bénéfices trimestriels et prévoit un retour de 4 milliards de dollars aux actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tout au long de l'article)

SLB SLB.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre vendredi, alors que le premier fournisseur mondial de services pétroliers a bénéficié de l'acquisition de ChampionX et a dévoilé des plans pour restituer 4 milliards de dollars aux actionnaires cette année.

En juillet dernier, la société a conclu l'acquisition de ChampionX pour un montant de 7,75 milliards de dollars, ajoutant à son portefeuille des produits chimiques de production et des technologies de levage artificiel.

Les fournisseurs de services pétroliers ont suivi les producteurs d'énergie dans la recherche d'accords pour faire face aux pressions opérationnelles et tarifaires, alors que les clients réduisent leurs dépenses pour les nouveaux puits et donnent la priorité aux rendements sur investissement.

L'acquisition, qui a contribué à hauteur de 879 millions de dollars au chiffre d'affaires total et de 206 millions de dollars au bénéfice de base ajusté au quatrième trimestre, a également aidé le chiffre d'affaires trimestriel de l'Amérique du Nord à augmenter d'environ 26 % dans un contexte de ralentissement dans la région.

SLB a augmenté son dividende trimestriel de 3,5 % et a déclaré qu'elle prévoyait de dépasser les 4 milliards de dollars de rendement pour les actionnaires, par le biais de dividendes et de rachats d'actions en 2026.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 78 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 74 cents, selon les données compilées par LSEG.

LES INVESTISSEURS MISENT SUR UNE RELANCE AU VENEZUELA

Les actions de SLB ont augmenté de 23 % depuis l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis le 3 janvier, les investisseurs pariant que l'entreprise sera l'une des grandes gagnantes de la reconstruction du secteur pétrolier délabré du pays sud-américain.

Les actions de la société étaient légèrement en hausse dans les échanges de pré-marché vendredi.

Stephen Gengaro, analyste chez Stifel, a déclaré que SLB et son rival Halliburton HAL.N sont parmi les entreprises les mieux positionnées pour bénéficier des investissements au Venezuela.

En début de semaine, le directeur général de Halliburton, Jeff Miller, a déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats que la société pourrait se développer assez rapidement au Venezuela et a ajouté qu'elle s'efforçait d'obtenir des licences des États-Unis qui lui permettraient d'opérer dans le pays.