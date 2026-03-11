SLB déclare que les perturbations au Moyen-Orient vont peser sur les bénéfices du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, d'actions et de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

La société de services pétroliers SLB

SLB.N a déclaré mercredi que l'escalade des tensions au Moyen-Orient affecterait son bénéfice du premier trimestre d'environ 6 cents à 9 cents par action et ferait passer le chiffre d'affaires en dessous des attentes, alors que les sociétés énergétiques s'efforcent de protéger leur personnel et leurs installations dans la région.

Les actions de SLB ont chuté de 2,3 % dans les échanges avant bourse.

Cette perturbation montre que l'escalade des tensions géopolitiques commence à se répercuter sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en pétrole et en gaz, obligeant les entreprises énergétiques et les prestataires de services à réduire leurs activités et à évacuer leur personnel dans certaines régions du Moyen-Orient.

Exxon Mobil a déclaré mardi qu'elle avait évacué le personnel non essentiel de certaines opérations au Moyen-Orient, alors que le conflit entre l'Iran et les États-Unis et Israël s'intensifie.

SLB a ajouté qu'elle avait commencé à démobiliser ses opérations dans certains pays après que des clients eurent pris des mesures pour protéger leur personnel et leurs infrastructures dans un contexte de tensions croissantes.

La société a ajouté qu'elle avait activé des équipes locales et régionales de réponse à la crise qui se réunissent quotidiennement, tandis que les voyages et le transit dans certaines parties du Moyen-Orient ont été suspendus.