SLB: contrat pour OneSubsea dans le Golfe du Mexique

(CercleFinance.com) - SLB fait part de l'attribution par bp d'un contrat à sa coentreprise OneSubsea, pour un système sous-marin de surpression dans le cadre du développement du projet en eaux profondes Kaskida, dans la partie américaine du Golfe du Mexique.



Ce contrat marque la dernière étape de la relation de longue date entre SLB OneSubsea et bp et constitue le premier contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour un système de surpression sous-marin entre les deux sociétés.



Il comprend une solution de pompe sous-marine haute pression, dotée d'un ombilical d'alimentation et de contrôle intégré, ainsi que l'équipement de surface associé. Il permettra une récupération accélérée des réserves avec une consommation d'énergie minimale.





