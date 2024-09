Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: collaboration avec Nvidia dans l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - SLB annonce collaborer avec Nvidia pour construire et optimiser des modèles pour répondre aux besoins et exigences du secteur de l'énergie à forte intensité de données, y compris l'exploration souterraine, les opérations de production et la gestion des données.



Cela permettra aux experts de l'énergie, notamment les chercheurs, les scientifiques et les ingénieurs, d'exploiter tout le potentiel de l'IA générative, afin d'obtenir des résultats à plus forte valeur ajoutée et à faible émission de carbone.



Les plateformes mondiales de SLB, y compris Delfi et Lumi, tireront ainsi parti de Nvidia NeMo, pour développer une IA générative personnalisée pouvant être exécutée dans le datacenter, dans n'importe quel cloud ou à la périphérie.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.