SLB : coentreprise avec Aker Carbon Capture

(AOF) - SLB et Aker Carbon Capture (ACC) ont annoncé la finalisation de leur coentreprise annoncée précédemment. La nouvelle société combine les portefeuilles technologiques, l'expertise et les plates-formes opérationnelles pour soutenir l'adoption accélérée de la capture du carbone pour la décarbonisation industrielle à grande échelle. Le siège de la nouvelle société sera situé à Oslo. SLB détient 80% de la nouvelle société, tandis qu'ACC possède les 20% restants.

