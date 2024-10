Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: cession des parts dans le bloc Palliser en Alberta information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - SLB annonce un accord définitif pour vendre ses parts dans le bloc Palliser, dans la Province canadienne de l'Alberta, bloc qui comprend des puits de pétrole et de gaz, des installations de surface, un réseau de pipelines et certains droits d'exploitation pétrolière et gazière.



La transaction, dont les termes ne sont pas précisés par le groupe de technologies pour le secteur de l'énergie, est soumise à l'approbation réglementaire et à d'autres conditions habituelles. Elle devrait être finalisée à la fin du quatrième trimestre 2024.





