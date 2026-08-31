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SLB attendu en hausse après l'acquisition de Kelvion pour 3,4 MdsUSD
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 12:59
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Le groupe entend renforcer son offre d'infrastructures pour centres de données grâce aux technologies de gestion thermique et d'échange de chaleur de Kelvion.

SLB annonce un accord pour acquérir Kelvion pour environ 3,4 milliards de dollars en numéraire et reprendre environ 700 MUSD de dette.

Kelvion devrait réaliser en 2026 un chiffre d'affaires de 2,3 à 2,4 MdsUSD et un résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) ajusté de 350 à 400 MUSD, dont 1,2 à 1,3 MdUSD de revenus dans les centres de données.

L'opération devrait accroître le bénéfice par action et le flux de trésorerie disponible par action de SLB dès les 12 premiers mois suivant sa finalisation. Le groupe vise environ 120 MUSD de synergies annuelles d'Ebitda sous 3 ans.

Pour son activité combinée de solutions pour centres de données, SLB cible en 2028 un chiffre d'affaires de 4,5 à 5 MdsUSD et un Ebitda ajusté de 700 à 800 MUSD.

La transaction devrait être finalisée au 1er semestre 2027, sous réserve des conditions habituelles et des autorisations réglementaires. SLB confirme par ailleurs son intention de restituer plus de 4 MdsUSD à ses actionnaires en 2026.

A la suite de cette annonce, le titre SLB est attendu en hausse de 2,5% à l'ouverture de Wall Street.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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