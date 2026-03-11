 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SLB annonce une recul de ses bénéfices au premier trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:13

En raison des affrontements au Moyen-Orient, SLB indique que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre sera inférieur aux prévisions. Le prestataire mondial de services pétroliers s'attend à engager des coûts supplémentaires entraînant un impact d'environ 6 à 9 cents sur son bénéfice par action dilué sur cette période.

"Compte tenu de la nature dynamique de la situation, ces facteurs pourraient évoluer, et nous continuerons de suivre de près les développements et leur impact", a expliqué SLB.

En outre, le groupe fait de la sécurité de ses employés sa priorité absolue. L'entreprise a activé des équipes d'intervention de crise aux niveaux local et régional, lesquelles se réunissent quotidiennement. Les voyages vers la région et les transits par celle-ci ont été suspendus.

De plus, SLB a commencé à démobiliser ses opérations dans quelques pays, en réponse aux mesures prises par ses clients pour protéger le personnel et les installations. Ces mesures seront maintenues aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que l'environnement dans la région se soit stabilisé.

SLB travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et ses clients pour surveiller la situation et entamera une reprise progressive de l'activité complète dès que les conditions le permettront.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank