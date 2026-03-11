SLB annonce une recul de ses bénéfices au premier trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:13
"Compte tenu de la nature dynamique de la situation, ces facteurs pourraient évoluer, et nous continuerons de suivre de près les développements et leur impact", a expliqué SLB.
En outre, le groupe fait de la sécurité de ses employés sa priorité absolue. L'entreprise a activé des équipes d'intervention de crise aux niveaux local et régional, lesquelles se réunissent quotidiennement. Les voyages vers la région et les transits par celle-ci ont été suspendus.
De plus, SLB a commencé à démobiliser ses opérations dans quelques pays, en réponse aux mesures prises par ses clients pour protéger le personnel et les installations. Ces mesures seront maintenues aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que l'environnement dans la région se soit stabilisé.
SLB travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et ses clients pour surveiller la situation et entamera une reprise progressive de l'activité complète dès que les conditions le permettront.
