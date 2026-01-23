 Aller au contenu principal
SLB affirme qu'elle peut rapidement intensifier ses activités au Venezuela
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La principale société de services pétroliers SLB SLB.N a déclaré qu'elle peut rapidement intensifier ses activités au Venezuela si les licences, les paramètres de sécurité et les mesures de conformité appropriés sont mis en place.

"Nous recevons déjà beaucoup de demandes de la part de nos clients", a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch.

