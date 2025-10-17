 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SLB affiche un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre, les actions augmentent
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers SLB SLB.N augmentent de 1% à 33,15 $ avant le marché ** SLB annonce un bénéfice par action de 69 cents au troisième trimestre, contre 66 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus de l'Amérique du Nord ont augmenté de 14 % par rapport à l'an dernier pour atteindre 1,93 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a augmenté de 14% à 1,93 milliard de dollars par rapport à l'année précédente

** Cependant, les revenus internationaux de la société chutent à 6,91 milliards de dollars, contre 7,42 milliards de dollars l'année précédente ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCoc1 ont augmenté de 0,2 % à 61,25 $ le baril, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 a gagné 0,3 % à 57,68 $ le baril après les commentaires de Trump sur la Chine

O/R

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 14,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
61,35 USD Ice Europ +0,54%
SLB
32,655 USD NYSE -0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank