SLB affiche un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers SLB SLB.N augmentent de 1% à 33,15 $ avant le marché ** SLB annonce un bénéfice par action de 69 cents au troisième trimestre, contre 66 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus de l'Amérique du Nord ont augmenté de 14 % par rapport à l'an dernier pour atteindre 1,93 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a augmenté de 14% à 1,93 milliard de dollars par rapport à l'année précédente

** Cependant, les revenus internationaux de la société chutent à 6,91 milliards de dollars, contre 7,42 milliards de dollars l'année précédente ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCoc1 ont augmenté de 0,2 % à 61,25 $ le baril, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 a gagné 0,3 % à 57,68 $ le baril après les commentaires de Trump sur la Chine

O/R

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 14,1 % depuis le début de l'année