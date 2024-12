SLB: a signé un contrat avec Petrobras au Brésil information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - SLB a annoncé l'attribution d'un contrat par Petrobras à sa coentreprise OneSubsea™ pour deux systèmes sous-marins d'injection d'eau de mer brute (RWI) afin d'augmenter la récupération du champ de Búzios au Brésil.



Les systèmes RWI sous-marins contribueront à augmenter la production de navires flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO).



Une fois opérationnels, les systèmes RWI réduiront les émissions de gaz à effet de serre (GES) par baril de pétrole, car ils constituent un moyen plus efficace de pressurisation du réservoir pour augmenter la récupération par rapport à l'alternative conventionnelle des systèmes d'injection en surface.



' Ce contrat consolidera notre solide présence de contenu local dans le pays, grâce aux plus grandes usines de fabrication et aux installations de services sous-marins de pointe au Brésil' a déclaré Mads Hjelmeland, DG de SLB OneSubsea.





