SLA voit son bénéfice reculer de 30% mais renoue avec la collecte

(NEWSManagers.com) - Standard Life Aberdeen a vu son bénéfice avant impôts chuter de 30 % à 195 millions de livres au premier semestre, contre 280 millions de livres sur les six premiers mois de 2019.

Les revenus de la société de gestion écossaise ont reculé à 706 millions de livres, contre 815 millions au premier semestre 2019. Cette baisse s' explique par la volatilité des marchés et les changements dans les allocations d' actifs des investisseurs. Mais surtout par la perte d' une nouvelle tranche du mandat de Lloyds Banking Group, qui a représenté un manque à gagner d' environ 50 millions de livres sur un an. Standard Life Aberdeen a dû sortir de ses encours 24,9 milliards de livres.

La société de gestion écossaise a vu ses encours ressortir à 511,8 milliards de livres fin juin 2020, en repli par rapport aux 579,4 milliards de fin juin 2019 et aux 544,6 milliards de fin décembre 2019. Outre la perte du mandat de Lloyds Banking Group, la société a souffert des conditions de marché difficiles. En revanche, la société a renoué avec une collecte nette après des mois de rachats. Celle-ci est faible, de 100 millions de livres (hors mandat Lloyds Banking Group), mais elle constitue un signe encourageant pour SLA.

Il s' agit du premier semestre de collecte positive depuis la fusion entre Standard Life et Aberdeen Asset Management, souligne le groupe dans ses résultats. L' opération avait été bouclée en août 2017. Au premier semestre 2019, la société voyait encore sortir 15,9 milliards de livres.

SLA indique aussi avoir plusieurs mandats encore non financés en attente, pour un montant d' environ 7 milliards de livres. Par ailleurs, Standard Life Aberdeen a continué à réduire ses coûts. Les coûts d' exploitation ajustés ont été baissés de 11 % à 601 millions de livres sur un an. Cela s' explique principalement par les synergies issues de la fusion, qui se sont traduites par une baisse des effectifs et une diminution des coûts des bureaux.