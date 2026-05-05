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Skyworks Solutions prévoit une hausse de son chiffre d'affaires grâce à une forte demande en puces électroniques
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Skyworks Solutions SWKS.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux estimations, misant sur une forte demande pour ses puces radiofréquence utilisées dans les smartphones haut de gamme.

L'action de la société basée à Irvine, en Californie, a progressé de plus de 1% en séance prolongée.

* Skyworks, qui commercialise des puces de communication sans fil analogiques et à signaux mixtes auprès de clients des secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'électronique grand public, est un fournisseur clé de composants radiofréquence pour les iPhone 5G d'Apple AAPL.O .

* Le mois dernier, Apple a prévu une croissance de ses ventes supérieure aux estimations de Wall Street, misant sur la demande pour l'iPhone 17 alors qu'elle fait face aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des prix des puces mémoire.

* Skyworks prévoit un chiffre d'affaires compris entre 900 et 950 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 861,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice trimestriel ajusté devrait s'établir à 1,03 dollar par action au point médian de la fourchette de chiffre d'affaires prévue, contre des estimations de 93 cents par action.

* “Le secteur mobile a dépassé les attentes grâce à une demande soutenue, tandis que le segment Broad Markets continue de s'accélérer, affichant une croissance à deux chiffres en glissement annuel, tirée par le Wi-Fi, les centres de données et l'automobile,” a déclaré le directeur général Phil Brace.

* Le fabricant de puces radio a annoncé un chiffre d'affaires de 943,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 899,3 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté pour le trimestre s'est établi à 1,15 dollar par action, dépassant les estimations de 1,03 dollar par action.

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SKYWORKS SOLUTIO
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