Skyworks prévoit des résultats trimestriels en hausse en raison de la forte demande de puces mobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Skyworks Solutions SWKS.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, signalant une demande robuste pour ses puces à radiofréquence utilisées dans les derniers iPhones 5G d'Apple AAPL.O .

L'adoption rapide des smartphones 5G et le lancement de téléphones dotés d'IA ont profité à Skyworks, qui est un fournisseur clé de puces à radiofréquence pour la 5G. Skyworks est également l'un des principaux bénéficiaires du lancement annuel de l'iPhone par Apple.

Le mois dernier, Apple a prévu des ventes d'iPhone pour le trimestre des fêtes de fin d'année et un chiffre d'affaires global supérieur aux attentes de Wall Street, grâce aux commandes de modèles iPhone 17 que l'entreprise s'efforce d'honorer dans un contexte de contraintes d'approvisionnement persistantes.

"Dans le domaine de la téléphonie mobile, les tendances sous-jacentes de la demande restent solides, soutenues par un taux de vente élevé et le lancement de nouveaux produits. À l'avenir, nous nous attendons à ce que l'augmentation du trafic de données induit par l'IA entraîne une plus grande complexité des radiofréquences", a déclaré le directeur général Phil Brace.

La croissance du segment des marchés étendus de Skyworks, qui fournit des puces pour l'automobile, l'industrie et les applications de l'Internet des objets (IoT), est stimulée par des tendances telles que l'adoption du WiFi 7, les véhicules connectés et les mises à niveau basées sur l'IA.

Le mois dernier, Skyworks a annoncé une offre de rachat en numéraire et en actions de son concurrent plus petit Qorvo

QRVO.O , créant ainsi un géant des puces radio d'une valeur de 22 milliards de dollars . L'opération valorise Qorvo à 9,76 milliards de dollars. Les deux entreprises sont des fournisseurs majeurs d'Apple et d'autres fabricants de smartphones, où leurs puces aident à gérer les signaux radio qui transportent les données sans fil.

Skyworks prévoit pour le premier trimestre un chiffre d'affaires compris entre 975 millions et 1,03 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 858,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté de 1,40 dollar par action pour le trimestre, supérieur à l'estimation moyenne de 94 cents par action.

Le chiffre d'affaires de Skyworks pour le quatrième trimestre, clos le 3 octobre, s'est élevé à 1,10 milliard de dollars, dépassant les estimations de 978,2 millions de dollars.