Skye Bioscience en hausse grâce à son partenariat avec Halozyme pour un médicament contre l'obésité

5 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Skye Bioscience SKYE.O augmentent de 4,76% à 0,92 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir signé un accord global avec Halozyme Therapeutics HALO.O pour développer et éventuellement commercialiser un nouveau traitement de l'obésité

** SKYE déclare que l'accord permettra de développer une version injectable du nimacimab, un médicament expérimental contre l'obésité

** Le nimacimab vise à aider à la perte de poids; l'étude testera la combinaison avec des médicaments GLP-1 déjà utilisés pour traiter l'obésité - SKYE

** La société prévoit un essai de phase intermédiaire de la nouvelle formulation à la mi-2026

** Halozyme recevra des paiements d'étape et des redevances si le médicament est approuvé et lancé - SKYE

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~17% au cours de l'année écoulée