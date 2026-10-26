Skydance propose des départs volontaires à certains de ses employés afin de réduire ses coûts suite à la fusion avec Warner Bros.

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Skydance SKYD.N propose à certains de ses employés une offre de départ volontaire unique, selon une note de service consultée lundi par Reuters, alors que la société de médias cherche à réduire ses coûts après avoir racheté son grand rival Warner Bros Discovery et pris en charge son énorme dette.

La société, dont les actions ont chuté d’environ un tiers cette année, s’apprête également à mettre en place une politique de présence au bureau cinq jours par semaine, comme l’indique la note de service.

* “Alors que nous réunissons nos équipes, nous sommes conscients que tout le monde ne verra pas son avenir ici, et nous respectons cela”, ont déclaré David Ellison, directeur général de Skydance, et Ynon Kreiz, co-directeur général, dans la note de service

* La note précise également que les employés éligibles au programme de rachat seront informés des conditions et disposeront d’un délai pour décider s’ils acceptent cette offre unique

* Au début du mois, Paramount Skydance a finalisé le rachat de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars, l’entité issue de la fusion ayant été rebaptisée Skydance

* Skydance devrait compter environ 53 000 employés, selon les rapports annuels respectifs des deux sociétés à la fin de l’année dernière

* La société devrait supporter une dette d’environ 80 milliards de dollars, ce qui mettra la direction sous pression pour développer l’activité de streaming , préserver les flux de trésorerie provenant des réseaux câblés et améliorer les performances des films en salles

* La société doit publier ses résultats du troisième trimestre le 9 novembre; les investisseurs se concentreront alors sur sa nouvelle stratégie

* Semafor et CNBC ont rapporté la semaine dernière qu’Elon Musk avait investi environ 1 milliard de dollars dans Skydance