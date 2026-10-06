Skydance prend une nouvelle dimension avec Warner Bros Discovery

Paramount Skydance (-2,35%) a finalisé le rachat de Warner Bros Discovery ( 0,05%) pour 110 milliards de dollars, donnant naissance à un nouveau géant du divertissement baptisé Skydance et dirigé par David Ellison.

Le groupe rassemble désormais des actifs majeurs d'Hollywood, dont les studios Paramount, Warner Bros et DC Studios, les franchises "Mission : Impossible" et "Harry Potter", ainsi que CBS, CNN, Paramount et HBO Max. Ses actions sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole "SKYD".

David Ellison devra désormais réussir l'intégration de deux poids lourds des médias tout en réduisant les coûts. Skydance vise 6 milliards de dollars d'économies et prévoit notamment de rapprocher ses activités de streaming, avec à terme une plateforme commune pour HBO Max et Paramount .

L'opération laisse toutefois le nouvel ensemble avec près de 80 milliards de dollars de dette et pourrait entraîner des suppressions d'emplois.

Dans un secteur fragilisé par le déclin de la télévision câblée et la coûteuse bataille du streaming, la réussite de la fusion dépendra notamment de la capacité de Skydance à améliorer sa rentabilité tout en maintenant une production ambitieuse de films.

Cette acquisition consacre l'ascension spectaculaire de David Ellison : fondé en 2010, Skydance est passé en seize ans du statut de studio indépendant à celui de l'un des groupes les plus puissants d'Hollywood.