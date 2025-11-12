Skims, soutenu par Kim Kardashian, lève de nouveaux fonds pour une valeur de 5 milliards de dollars

Skims, cofondé par Kim Kardashian et Jens Grede, a déclaré mercredi avoir levé 225 millions de dollars de nouveaux capitaux, ce qui valorise l'entreprise de vêtements à 5 milliards de dollars.