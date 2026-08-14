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Skanska remporte un contrat ferroviaire en Californie
information fournie par Zonebourse 14/08/2026 à 08:10
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Skanska, en coentreprise avec Stacy Witbeck, annonce avoir signé un contrat avec la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (LA Metro) pour le projet East San Fernando Valley Light Rail Transit à Van Nuys, en Californie, un contrat d'un montant global de 1,9 MdUSD.

Le groupe de BTP suédois inclura sa part de ce contrat, d'une valeur de 957 MUSD, soit environ 8,9 MdsSEK, dans les prises de commandes américaines au titre du 3e trimestre 2026. Les travaux ont commencé et le projet devrait être achevé en décembre 2031.

Le projet comprend la construction d'une ligne de tramway léger à niveau de 10,8 kilomètres le long de Van Nuys Boulevard, d'une installation ferroviaire et de maintenance de 10,5 hectares, ainsi que le développement de 11 nouvelles stations, incluant des structures d'ombrage et des améliorations des services publics.

Le projet East San Fernando Valley Light Rail Transit vise à étendre le réseau de transport en commun de LA Metro, reliant les quartiers à forte densité au réseau ferroviaire plus large du comté de Los Angeles et à l'ensemble de la région.

Le tramway léger circulera le long du très fréquenté Van Nuys Boulevard et se connectera à la ligne de bus G-Line existante de LA Metro, offrant ainsi de meilleures options de transport public aux communautés jusqu'alors insuffisamment desservies.

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