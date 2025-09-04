 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SK On, entreprise sud-coréenne, signe un accord de fourniture de batteries ESS avec Flatiron Energy, entreprise américaine
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 01:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne SK On a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord avec l'entreprise américaine Flatiron Energy Development pour la fourniture de batteries au phosphate de fer-lithium (LFP) pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS).

SK On, qui fournit des constructeurs automobiles tels que Hyundai Motor 005380.KS , Kia Corp 000270.KS et Ford Motor

F.N , a déclaré qu'elle fournirait jusqu'à 7,2 gigawattheures (GWh) de batteries ESS entre 2026 et 2030.

L'entreprise n'a pas révélé la valeur du contrat.

La société a déclaré dans un communiqué qu'elle commencerait la production de masse de batteries LFP dédiées à l'ESS au cours du second semestre de l'année prochaine, ajoutant qu'elle prévoyait de convertir certaines de ses lignes de production de batteries pour véhicules électriques (EV) en Géorgie pour les utiliser dans l'ESS.

