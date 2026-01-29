SK Hynix vise une part de marché "écrasante" pour les puces HBM4 de nouvelle génération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SK Hynix, fournisseur de Nvidia

005930.KS , a déclaré jeudi qu'elle visait à maintenir sa part de marché "écrasante" dans les puces HBM4 de la prochaine génération, alors qu'elle est confrontée à la concurrence croissante de Samsung Electronics 005930.KS .

Elle a également ajouté qu'elle visait à atteindre des rendements de production de HBM4 similaires à ceux des puces HBM3E de la génération actuelle.