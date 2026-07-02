 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SK Hynix va investir 64 milliards de dollars dans des usines de puces de mémoire flash dans le cadre d'un plan d'investissement plus large consacré à l'IA
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 09:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le fabricant de puces va investir 51 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de mémoires NAND et 13 milliards de dollars dans une usine de conditionnement de pointe

* Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'investissement plus large présenté lundi par SK Hynix et Samsung

* La Corée du Sud vise à doubler sa capacité de production de puces mémoire d'ici cinq ans

(Ajout des commentaires de Michael Burry aux paragraphes 9 et 10, et des informations générales sur SK Hynix dans les derniers paragraphes) par Hyunjoo Jin

SK Hynix 000660.KS a annoncé qu’elle allait investir 100.000 milliards de wons (64,38 milliards de dollars) pour construire de nouvelles usines de puces, dont une dédiée à la mémoire flash NAND, dans le cadre d’une vaste campagne d’investissement sud-coréenne visant à étendre les retombées du boom de l’IA au-delà de Séoul.

Les projets présentés jeudi dans la ville de Cheongju, située au centre du pays, s’inscrivent dans un plan plus large de 2.100 milliards de dollars dévoilé cette semaine par le fabricant de puces et son concurrent local Samsung Electronics

005930.KS , qui comprend également un nouveau pôle de production de puces dans le sud-ouest ainsi que des projets existants.

Cette énorme expansion des capacités de production des fabricants de puces sud-coréens constitue une victoire politique majeure pour le président du pays, Lee Jae Myung, qui souhaite que les retombées de l’IA contribuent à relancer les économies au-delà de la région métropolitaine de Séoul, même si elle alimente les craintes d’un bilan douloureux en cas de ralentissement des dépenses dans le domaine de l’IA.

Lors d’un événement organisé jeudi en présence de Lee, le directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a déclaré que l’entreprise allait investir 80.000 milliards de wons pour construire une nouvelle usine de production de puces mémoire NAND d’ici 2029, ainsi que 20.000 milliards de wons pour une usine d’encapsulation de puces d’ici fin 2027 à Cheongju.

Le projet d’investir 100.000 milliards de wons à Cheongju avait été annoncé lundi, mais les détails de cet investissement n’avaient pas été communiqués à ce moment-là.

La Corée du Sud espère que ces investissements permettront de doubler la capacité de production nationale de puces mémoire d’ici cinq ans. Samsung et SK Hynix sont les plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire, aux côtés de leur concurrent américain Micron MU.O .

Ces investissements interviennent alors que la demande des géants de l’IA a provoqué une pénurie mondiale de tous les types de puces mémoire. Les prix de la mémoire flash NAND, une puce de stockage qui conserve les données même lorsque l’appareil est éteint, et de la DRAM ont atteint des sommets historiques.

VENTE MASSIVE DE PUCES

Jeudi, l’action SK Hynix a clôturé en baisse de 15 % et celle de Samsung de 9 %, pénalisées par une vague de ventes massives touchant les fabricants de puces à l’échelle mondiale, alors que le projet de Meta Platforms META.O , visant à vendre de la puissance de calcul, a soulevé des questions quant à un excès de capacité de calcul en IA.

Michael Burry, l’investisseur dont les paris gagnants contre le marché immobilier américain en 2008 ont été relatés dans le film "The Big Short", a appelé à la prudence concernant ce plan d’investissement sud-coréen de grande envergure dans une lettre d’information Substack réservée aux abonnés publiée mardi, selon le Wall Street Journal.

Selon cet article, cette vague d’investissements a fait sonner l’alarme chez Burry, qui se demande si les sommes colossales injectées dans l’IA pourront un jour générer des rendements appropriés; le journal ajoute qu’il a multiplié les paris baissiers sur les actions liées à l’IA.

"Je vois cela comme le début de la fin", a-t-il déclaré à ses abonnés.

Lors de l’événement organisé par SK Hynix, Kwak s’est montré confiant quant à la demande de puces alimentée par l’IA.

"Alors que la demande en mémoire NAND a augmenté et devrait continuer de croître à l’avenir, l’offre en mémoire NAND est limitée", a-t-il déclaré.

SK Hynix a annoncé son intention de lancer la construction de la nouvelle usine de mémoire NAND de Cheongju, connue sous le nom de M17, l’année prochaine.

En avril, SK Hynix a lancé la construction de l’usine P&T7 à Cheongju, une installation dédiée à l’assemblage de pointe pour les mémoires destinées à l’IA, notamment les mémoires à haut débit.

Toutefois, la société a précisé dans un communiqué publié cette semaine que ses plans d’investissement à long terme pourraient évoluer en fonction de la demande mondiale de puces et des dépenses de ses principaux clients.

Des facteurs tels que des retards dans la sélection et l’obtention des terrains à bâtir pourraient également l’amener à reporter ses projets, a-t-elle ajouté.

Valeurs associées

META PLATFORMS
612,9100 USD NASDAQ +8,81%
MICRON TECHNOLOGY
1 032,2800 USD NASDAQ -10,57%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Sodexo: des ventes au troisième trimestre légèrement en hausse
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.07.2026 09:09 

    Le groupe de restauration collective et de services Sodexo affiche un chiffre d'affaires en légère hausse au troisième trimestre de son exercice décalé et revoit à la hausse son objectif de croissance interne, selon un communiqué diffusé jeudi. Le groupe a réalisé ... Lire la suite

  • Un immeuble résidentiel détruit à Kiev, le 2 juillet 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Des attaques de missiles sur Kiev font au moins treize morts et de lourds dégâts
    information fournie par AFP 02.07.2026 09:02 

    La capitale ukrainienne a subi des barrages de missiles et de drones russes qui ont détruit des étages entiers de bâtiments résidentiels et fait au moins treize morts et 86 blessés jeudi matin, selon les autorités, après un avertissement de Volodymyr Zelensky. ... Lire la suite

  • Le logo d'Abivax sur un écran de smartphone. (Crédit: / Adobe Stock)
    Abivax lève finalement 920 MUSD après une opération rondement menée
    information fournie par Zonebourse 02.07.2026 08:42 

    Surfant sur les résultats positifs de la phase III de son candidat-médicament obefazimod dans la rectocolite hémorragique, la biotech française a montée une opération de financement très bien accueillie aux Etats-Unis. L'option de surallocation, intégralement souscrite, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.07.2026 08:39 

    (Actualisé avec Abivax, Bouygues, TotalEnergies, précisions sur la tech) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
38 +1,33%
Pétrole Brent
70,6 -0,83%
CAC 40
8 374,98 +0,45%
ABIVAX
124,5 +5,96%
TOTALENERGIES
66,23 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank