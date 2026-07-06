SK Hynix suscite l'intérêt des investisseurs à hauteur de 7 milliards de dollars lors de la vente de ses ADR aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé lundi que Baillie Gifford Overseas Limited, ainsi que des fonds d’investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners, avaient chacun manifesté séparément leur intérêt pour l’achat d’un montant total pouvant atteindre 7 milliards de dollars de ses certificats de dépôt américains (ADR).

SK Hynix, fournisseur de Nvidia, a lancé une offre publique de vente d’actions aux États-Unis afin de lever 43 000 milliards de wons (28,07 milliards de dollars), a indiqué la société dans un communiqué réglementaire.