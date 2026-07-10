SK Hynix s'envole lors de son entrée au Nasdaq après sa cession d'actions d'une valeur de 26,5 milliards de dollars

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10 juillet - ** Le titre de la société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS SKHY.O bondit de 14% lors de son entrée au Nasdaq, à la suite de la vente de ses actions pour un montant de 26,5 milliards de dollars .

** Les ADR du fabricant de puces s'ouvrent à 170 dollars, contre un prix d'offre de 149 dollars, dans le cadre de l'une des plus importantes introductions en bourse à New York en termes de fonds levés.

** SK Hynix a fixé le prix de l’introduction en bourse avec une prime de 2,7% par rapport au cours moyen de son action au cours des trois derniers jours de cotation, a indiqué la société dans un communiqué adressé à la Bourse de Corée

** Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les chefs de file de l’opération, et la cotation principale de la société restera à Séoul

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont perdu un peu de leur élan ces dernières semaines après une progression fulgurante, en partie en raison des inquiétudes des investisseurs concernant un ralentissement des dépenses dans le domaine de l’IA

** Vendredi, l’action SK Hynix a clôturé en baisse de 0,3% à 2,18 millions de wons à Séoul. Elle affiche une hausse d’environ 235% depuis le début de l’année 2026