SK Hynix s'apprête à faire une entrée remarquée sur le marché américain, un test révélateur de l'engouement pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de l'article sans modification du texte)

* Le cours des ADR de SK Hynix s'établit à 149 dollars pièce, soit un niveau supérieur à la moyenne des trois derniers jours

* Cette introduction en bourse aux États-Unis fait suite à une chute de 25 % du cours de l'action SK Hynix par rapport à son plus haut historique

* Cette cotation aux États-Unis pourrait contribuer à réduire l'écart de valorisation entre SK Hynix et son concurrent Micron

par Utkarsh Shetti

L'entrée en bourse de SK Hynix aux États-Unis vendredi, à la suite d'une vente d'actions d'une valeur de 26,5 milliards de dollars , constituera un test décisif de la confiance des investisseurs dans la pérennité du boom de l'IA, sur fond de récent recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont perdu un peu de leur élan ces dernières semaines après une progression fulgurante, en partie en raison des inquiétudes des investisseurs concernant un ralentissement des dépenses dans l’IA. Les actions de SK Hynix 000660.KS ont chuté d’un quart par rapport à leur plus haut historique atteint il y a deux semaines. Malgré tout, le titre de la société affiche une hausse de 650% par rapport à l’année dernière.

Le fabricant sud-coréen de puces électroniques est le dernier en date à surfer sur la vague d’engouement des investisseurs pour les entreprises perçues comme tirant largement profit de la révolution de l’IA, qui a généré des centaines de milliards de dollars d’investissements.

“Le secteur mondial des semi-conducteurs est actuellement le marché le plus surchargé au monde”, a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital à New York.

“Les banquiers et l’émetteur, en l’occurrence SK Hynix, répondent à la demande là où elle se trouve. Ils constatent des valorisations excessives et souhaitent en tirer parti.”

Vendredi à Séoul, l’action SK Hynix a progressé de 2.2% à 2.233 millions de wons (1.479,98$) après avoir vendu des American Depositary Receipts (ADR) à 149 $ pièce, soit une prime de 2.7% par rapport à son cours moyen des trois derniers jours de cotation. Dix ADR équivalent à une action ordinaire.

UN LARGE CERCLE D’INVESTISSEURS Cette opération, qui constitue la deuxième plus importante vente d’actions aux États-Unis après l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier, permettra à SK Hynix de lever des fonds pour construire de nouvelles usines et donnera au fabricant de puces un accès direct au plus grand vivier d’investisseurs au monde.

“C’est le moyen le plus direct pour les investisseurs américains de s’exposer au thème de la mémoire pour l’IA via une valeur de grande capitalisation, et Hynix a délibérément choisi le Nasdaq pour répondre à cette demande et profiter des valorisations plus élevées dont bénéficient les fabricants de puces américains par rapport à Séoul”, a déclaré Giuseppe Sette, cofondateur de la plateforme d’analyse d’investissement Reflexivity.

“SK Hynix réussit son introduction grâce à la pertinence de son projet, mais les entreprises qui suivront pourraient se heurter à un marché plus difficile et plus sélectif.”

Basée à Icheon, en Corée du Sud, l’entreprise est le premier fabricant mondial de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM), indispensables au traitement des énormes volumes de données dans les processeurs graphiques (GPU) axés sur l’IA, produits notamment par Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O .

Les dépenses massives des géants de la tech pour ces processeurs de pointe ont fait des puces HBM une denrée rare, faisant grimper les prix et transformant les fabricants en valeurs phares de Wall Street, les investisseurs considérant ce secteur comme celui des fournisseurs de “pioches et de pelles” du boom de l’IA.

Micron MU.O , le concurrent américain de SK Hynix, a également vu son cours s’envoler de 711% au cours des 12 derniers mois. Selon les analystes, l’introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis contribuera à réduire l’écart de valorisation entre les deux sociétés en élargissant sa base d’investisseurs et en améliorant son accessibilité.

Malgré sa position dominante sur le marché de la mémoire HBM, SK Hynix se négocie à environ 6,8 fois ses bénéfices prévisionnels, contre environ 13 fois pour Micron, selon les données de LSEG. Les géants de la technologie, qui se livrent une concurrence acharnée pour développer des modèles d’IA plus rapides et plus intelligents, injectent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures qui sous-tendent cette technologie, en levant des fonds sur les marchés des actions et en recourant aux marchés obligataires pour financer cette expansion coûteuse.

Les analystes s’attendent à ce que ces dépenses continuent d’augmenter à court terme. Les dépenses d’investissement mondiales dans les infrastructures cloud et d’IA devraient avoisiner les 1.500 milliards de dollars d’ici 2027, soit une hausse de 40% à 50% en glissement annuel, selon une note publiée cette semaine par BofA Securities. Cependant, des interrogations se multiplient quant au retour sur ces investissements colossaux, ce qui fait craindre que les hyperscalers ne soient finalement contraints de ralentir leurs dépenses.

“Les investisseurs vont mettre en balance la vigueur de la remontée de l’année dernière et cette dernière vague de volatilité… Les craintes d’une offre excédentaire sont inhérentes au secteur”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

(1 $ = 1.508,8000 wons)