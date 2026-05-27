SK Hynix rejoint le club des entreprises valorisées à 1 000 milliards de dollars, après Samsung et Micron, grâce à l'essor des puces pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Corée du Sud compte désormais deux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse les 1 000 milliards de dollars

* Selon un analyste, la demande de puces électroniques devrait dépasser l'offre jusqu'en 2028

* L'indice de référence KOSPI a progressé de 91 % en 2026, après une hausse de 76 % l'année dernière

(Refonte, ajout de contexte, graphique, commentaires d'analystes et détails sur les ETF à effet de levier tout au long de l'article) par Jihoon Lee et Yena Park

SK Hynix 000660.KS a franchi pour la première fois mercredi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, rejoignant ainsi ses rivaux dans le secteur des puces mémoire, Samsung Electronics et Micron Technology, qui ont atteint ce cap grâce à une hausse alimentée par l'IA.

Les actions de SK Hynix ont bondi de 14,9 %, portant la capitalisation boursière du fabricant de puces sud-coréen à un record de 1 680 000 milliards de wons (1 120 milliards de dollars) et propulsant l'indice de référence du pays, le KOSPI

.KS11 , à un niveau record.

Son rival national, Samsung 005930.KS , a dépassé pour la première fois les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière le 6 mai, tandis que la société cotée aux États-Unis, Micron MU.O , a franchi ce cap mardi.

La forte demande en puces mémoire haut de gamme utilisées dans les chipsets d'IA, comme ceux conçus par Nvidia NVDA.O , a resserré l'offre et fait grimper les prix, profitant ainsi aux plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs.

Les prix des puces mémoire ont doublé au cours du seul premier trimestre par rapport à la période précédente et devraient grimper jusqu'à 63 % au cours du trimestre actuel en raison de la demande des centres de données d'IA, qui a restreint l'approvisionnement destiné aux smartphones, aux ordinateurs portables et aux automobiles et a permis aux principaux fabricants de puces mémoire d'enregistrer des bénéfices records.

Seules trois entreprises asiatiques ont rejoint le “club des 1 000 milliards de dollars”, dont TSMC 2330.TW . La Corée du Sud est devenue le premier pays, hormis les États-Unis, à compter plus d’une entreprise ayant atteint cette capitalisation boursière.

DES OBJECTIFS DE VALORISATION ÉLEVÉS

Sous l'impulsion de ces deux fabricants de puces, l'indice boursier sud-coréen KOSPI a grimpé de 5,09 % pour atteindre 8 457,09 points, son plus haut niveau historique, ces fortes hausses ayant déclenché un mécanisme de limitation dit “sidecar” qui a temporairement suspendu le trading algorithmique.

Grâce à la remontée de mercredi, Samsung et SK Hynix représentaient la moitié de l'indice en termes de capitalisation boursière. Le KOSPI, qui s'est imposé comme le marché le plus performant au monde dans le contexte d'un boom mondial de l'IA, a progressé de 91 % depuis le début de l'année, après une hausse de 76 % l'année dernière.

“Nous prévoyons que la demande de puces mémoire continuera de dépasser l'offre d'ici 2028, ce qui maintiendra les prix à un niveau élevé”, a déclaré Kim Young-gun, analyste chez Mirae Asset Securities à Séoul, dans un rapport, relevant les objectifs de cours pour SK Hynix et Samsung de 18,8 % et 14,6 %, à respectivement 3,8 millions de wons par action et 550.000 wons.

Mercredi, l'action SK Hynix s'échangeait autour de 2,3 millions de wons.

Les actions de Samsung ont également grimpé de 8 % pour atteindre 323.000 wons mercredi, un nouveau record, après que les travailleurs syndiqués en Corée du Sud ont voté en faveur d'un accord salarial provisoire , évitant ainsi une grève qui menaçait de perturber l'approvisionnement mondial en puces.

UBS a déclaré mardi dans un rapport avoir plus que triplé son objectif de cours pour Micron, invoquant “les changements structurels induits par l'IA dans l'ensemble du secteur de la mémoire”.

L'action Samsung a progressé de 149 % depuis le début de l'année, tandis que celle de SK Hynix a gagné 215 % et celle de Micron 245 %.

INTÉRÊT POUR LES ETF

Ces dernières semaines, les investisseurs particuliers américains ont investi des milliards de dollars dans un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) qui leur permet d'investir dans Samsung et SK Hynix.

Les premiers ETF sud-coréens à effet de levier sur une seule action, liés à Samsung et SK Hynix, ont bondi lors de leur entrée en bourse mercredi, affichant des gains à deux chiffres alors que les actions des semi-conducteurs remontaient.

Le site web de la Korea Financial Investment Association, qui propose les formations en ligne obligatoires pour les investisseurs particuliers souhaitant investir dans des ETF à effet de levier, a été brièvement hors ligne mercredi, les investisseurs s'étant précipités pour accéder à ces formations, ont rapporté les médias locaux. (1 $ = 1.507,8300 wons)