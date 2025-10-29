SK Hynix prévoit une prolongation du "super cycle" des puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SK Hynix 000660.KS a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que le marché mondial des puces mémoire connaisse un "super cycle" prolongé, et que la croissance de l'offre serait probablement limitée alors que la demande pour les applications d'intelligence artificielle augmente.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer