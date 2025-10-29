SK Hynix prévoit une prolongation du "super cycle" des puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SK Hynix 000660.KS a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que le marché mondial des puces mémoire connaisse un "super cycle" prolongé, et que la croissance de l'offre serait probablement limitée alors que la demande pour les applications d'intelligence artificielle augmente.