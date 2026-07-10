SK Hynix lève 26,5 milliards de dollars aux États-Unis après avoir fixé le prix de ses ADR à 149 dollars

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* Une cotation aux États-Unis pourrait contribuer à réduire l'écart de valorisation avec Micron

* Les valeurs liées à l'IA ont perdu du terrain, mais SK Hynix affiche une hausse de 680 % sur l'année écoulée

* La flambée du cours reflète la hausse des bénéfices, tandis que le ratio cours/bénéfice a baissé

(Cet article publié le 9 juillet a été mis à jour le 10 juillet afin d'ajouter l'évolution du cours des actions coréennes de SK Hynix au paragraphe 4) par Hyunjoo Jin, Pritam Biswas et Kane Wu

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a fixé jeudi le prix de ses American Depositary Receipts (ADR) à 149 dollars, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars, selon un document déposé auprès des autorités réglementaires américaines, ce qui souligne le vif intérêt des investisseurs pour ce fabricant de puces incontournable dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA. Cette vente d’actions intervient alors quela société tire parti de sa position de premier fournisseur de puces mémoire à large bande passante, un composant essentiel des processeurs de pointe qui équipent les systèmes mondiaux d’intelligence artificielle. SK Hynix a fixé le prix de son offre d'ADR avec une prime de 2,7 % par rapport au cours moyen de son action au cours des trois derniers jours de cotation, a indiqué la société vendredi dans un document déposé auprès de la Bourse de Corée. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont perdu un peu de leur élan ces dernières semaines après une progression fulgurante, en partie en raison des inquiétudes des investisseurs concernant un ralentissement des dépenses dans le domaine de l’IA.

Vendredi à l’ouverture, l’action SK Hynix progressait de 2,8 % à Séoul, sous-performant le marché dans son ensemble, qui affichait une hausse de 4,5 %. La demande pour la vente d’actions de SK Hynix 000660.KS aux États-Unis a été plus de sept fois supérieure au nombre d’actions disponibles, a déclaré jeudi une source proche du dossier.

SK Hynix n’a pas souhaité s’exprimer sur le prix de cession et la demande pour ces actions. Cette source a souhaité rester anonyme, les détails de l’opération étant confidentiels. Les actions américaines commenceront à être négociées vendredi sous le symbole « SKHY » sur le Nasdaq. La société avait auparavant fait référence à un prix par action de 242 500 wons (160,80 $) par ADR, sur la base du cours de clôture du 3 juillet à Séoul. Jeudi, les actions coréennes ont clôturé à 2 186 000 wons et 10 ADR représentent une action ordinaire. L’offre du fabricant sud-coréen de puces permettra de financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante en puces d’IA.

Outre l’apport de fonds, la cotation de SK Hynix aux États-Unis devrait contribuer à réduire l’écart de valorisation qui le sépare de son concurrent américain Micron MU.O , qui, bien que détenant une part de marché moindre sur les principaux produits de mémoire, a bénéficié d’un accès direct au plus grand vivier d’investisseurs au monde.

Micron se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 6,66, contre 5,5 pour SK Hynix.

« SK Hynix domine en termes de parts de marché et de proximité avec Nvidia, tandis que Micron se distingue par son efficacité énergétique, son ancrage aux États-Unis et la dynamique liée à sa troisième place », a déclaré Daniel Newman, directeur général du cabinet d’études technologiques Futurum Group.

Parallèlement, SK Hynix continue de livrer bataille à son concurrent national, Samsung, pour la suprématie dans le domaine des puces. Samsung Electronics 005930.KS reste le plus grand fabricant mondial de puces mémoire en volume.

DES RÉSULTATS EN FORTE HAUSSE SK Hynix a bâti sa fortune en devenant le fournisseur le plus recherché de puces mémoire à large bande passante, aboutissement de 14 années de paris qui lui ont valu scepticisme et mépris, mais l’ont finalement placée au cœur de la ruée vers l’or mondiale de l’IA.

« Tant qu’il y aura une demande en processeurs graphiques et en centres de données dédiés à l’IA, SK Hynix restera indispensable », a déclaré Yoo Hoi-jun, professeur d’ingénierie électrique à l’Institut coréen des sciences et technologies avancées (KAIST).

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré le mois dernier que SK Hynix resterait le principal partenaire du fabricant américain de puces d’IA, ajoutant que la pénurie actuelle de puces mémoire persisterait pendant quelques années en raison d’une forte demande.

Bien que les actions des entreprises de semi-conducteurs aient perdu de leur élan ces dernières semaines à l’échelle mondiale, des sociétés telles que SK Hynix et son concurrent Samsung Electronics 005930.KS affichent des gains historiques, la demande insatiable de puces informatiques destinées à alimenter les centres de données d’IA ayant fait grimper leurs bénéfices en flèche.

« La demande en matière d’IA continue de croître, principalement tirée actuellement par la forte demande en processeurs pour les centres de données. La demande en HBM reste également forte: nous prévoyons que le marché passera d’environ 65 milliards de dollars cette année à 120 milliards de dollars l’année prochaine, pour atteindre environ 290 milliards de dollars d’ici 2030 », a déclaré Rolf Bulk, responsable des semi-conducteurs et des infrastructures chez Futurum Equities.

L'action SK Hynix a clôturé en hausse de 5 % jeudi, mais a perdu un quart de sa valeur au cours des deux dernières semaines. Malgré tout, le titre affiche une progression de 680 % sur les douze derniers mois. Aussi vertigineuse que soit cette hausse à long terme du cours de l’action, celle-ci n’a pas dépassé les gains massifs enregistrés au niveau des bénéfices — des bénéfices si colossaux que chaque employé devrait percevoir une prime annuelle d’environ 574 500 dollars, ce qui fait d’eux des partenaires matrimoniaux très convoités .

Il est révélateur de constater que le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de l’entreprise a baissé, son niveau actuel de 5,5 fois étant en recul par rapport aux 7,9 fois enregistrées fin octobre.

« SK Hynix détient l’avantage en termes d’échelle de production et de maturité. Dans l’ensemble, la demande dépassant largement l’offre, l’entreprise a bénéficié d’un formidable pouvoir de fixation des prix », a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

« Ainsi, d’une manière générale, son avantage de précurseur est et a toujours été sa force. »

ACTIONS LOCALES

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les chefs de file de l’opération. La cotation principale de la société restera à Séoul.

SK Hynix a indiqué que Baillie Gifford Overseas, ainsi que des fonds d’investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners, avaient chacun manifesté leur intérêt pour l’achat d’un montant cumulé pouvant atteindre 7 milliards de dollars de ses ADR américains.

Lee Min-hee, un analyste chez BNK Investment & Securities, a déclaré que, contrairement à certaines attentes du marché, il ne s’attendait pas à ce que la cotation de SK Hynix aux États-Unis entraîne une hausse significative du cours de ses actions sur le marché local.

Les entreprises nationales doivent encore faire face à ce que l’on appelle le « Korea discount » — cette tendance à se négocier à des valorisations inférieures en raison de préoccupations liées à la gouvernance d’entreprise, a-t-il expliqué.

(1 dollar = 1.508,1000 wons)