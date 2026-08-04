SK Hynix et un syndicat sud-coréen mènent des négociations sur le versement des primes

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000660.KS , de SK Hynix, et des représentants de l'un de ses syndicats sud-coréens tiennentce mardi une cinquième série de négociations sur les primes au sein du complexe industriel du fabricant de puces situé dans la ville de Cheongju.

* Les deux parties sont en désaccord sur le système de primes très avantageux de SK Hynix. L’année dernière, SK Hynix avait accepté de partager 10 % de son bénéfice d’exploitation annuel avec ses salariés. En 2026, cela pourrait se traduire par un versement moyen de 779 millions de wons (547 127 dollars) par salarié, selon les calculs de Reuters.

* La direction a proposé de verser plus de la moitié des primes sous forme d’actions et d’en restreindre la cession pendant une certaine période, a indiqué le syndicat dans une note adressée à ses adhérents. L’entreprise souhaite également ajuster le versement des primes en cas de pertes, selon cette note, qui a été consultée par Reuters.

* Le syndicat a déclaré qu’il « n’accepterait en aucun cas un accord dans lequel les membres du syndicat supporteraient le risque lié aux fluctuations du cours des actions ».

* Il a ajouté que si l’entreprise ne présentait pas de « proposition révisée concrète et tournée vers l’avenir » lors des négociations de mardi, il serait difficile de résoudre la question par le seul dialogue et qu’il « prendrait les mesures nécessaires ».

* Un porte-parole de SK Hynix n’a pas souhaité faire de commentaire. Le syndicat n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

* L'action SK Hynix a bondi de plus de 130 % cette année, mais a perdu près de la moitié de sa valeur depuis qu'elle a atteint des sommets historiques en juin. (1 $ = 1 423,8000 wons)