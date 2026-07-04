SK Hynix envisagerait de verser une commission de 0,5 % dans le cadre de son émission d'ADR, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réponse de la banque au cinquième point)

SK Hynix 000660.KS envisage de verser environ 0,5 % du produit de son introduction en bourse aux États-Unis aux banques participant à l'opération, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* Le fabricant sud-coréen de puces électroniques a indiqué qu’il pourrait émettre jusqu’à 2,5 % de ses actions en circulation, bien que le volume définitif de l’offre n’ait pas encore été déterminé, précise l’article.

* SK Hynix pourrait également verser des primes discrétionnaires en plus des honoraires de souscription de base, ajoute l’article.

* Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire lancera le processus de constitution du livre d'ordres pour ses ADR le 6 juillet et fixera le prix d'offre définitif le 9 juillet, avant son introduction au Nasdaq le lendemain.

* SK Hynix n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* Citigroup C.N , l'une des banques chefs de file de l'opération, a refusé de commenter samedi. Les autres banques chefs de file de l'opération, Goldman Sachs GS.N , JPMorgan

JPM.N et Bank of America BAC.N n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles.

* Le mois dernier, la société a déclaré qu’elle prévoyait de lever jusqu’à 29,4 milliards de dollars grâce à une introduction en bourse aux États-Unis, ce qui constituerait l’une des plus importantes introductions en bourse au monde, alors que ce fournisseur de Nvidia cherche à tirer parti du fort engouement des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.