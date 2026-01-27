 Aller au contenu principal
SK Hynix envisage de créer une unité américaine pour investir dans l'IA, selon les médias
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour dire que SK Hynix envisage, et non planifie, dans le paragraphe 1)

SK Hynix 000660.KS envisage d'établir une unité axée sur l'investissement dans l'intelligence artificielle, a déclaré la société mardi, après qu'un média a rapporté qu'elle serait établie aux États-Unis.

SK Hynix, un fabricant de puces sud-coréen et un fournisseur majeur de puces d'IA avancées pour Nvidia NVDA.O , a déclaré dans un dossier réglementaire que diverses mesures étaient à l'étude, y compris la création d'une filiale pour l'investissement dans l'IA, après la publication de l'article.

Le journal Maeil Business a rapporté plus tôt que SK Hynix établira une filiale américaine qui sera chargée de gérer un total de 10 billions de wons (6,92 milliards de dollars) d'actifs liés à l'IA détenus à l'étranger par les filiales de SK Group, y compris leurs participations dans l'entreprise d'énergie nucléaire américaine TerraPower.

(1 $ = 1 444,4800 wons)

