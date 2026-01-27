SK Hynix envisage de créer une unité américaine pour investir dans l'IA, selon les médias

(Corrige pour dire que SK Hynix envisage, et non planifie, dans le paragraphe 1)

SK Hynix 000660.KS envisage d'établir une unité axée sur l'investissement dans l'intelligence artificielle, a déclaré la société mardi, après qu'un média a rapporté qu'elle serait établie aux États-Unis.

SK Hynix, un fabricant de puces sud-coréen et un fournisseur majeur de puces d'IA avancées pour Nvidia NVDA.O , a déclaré dans un dossier réglementaire que diverses mesures étaient à l'étude, y compris la création d'une filiale pour l'investissement dans l'IA, après la publication de l'article.

Le journal Maeil Business a rapporté plus tôt que SK Hynix établira une filiale américaine qui sera chargée de gérer un total de 10 billions de wons (6,92 milliards de dollars) d'actifs liés à l'IA détenus à l'étranger par les filiales de SK Group, y compris leurs participations dans l'entreprise d'énergie nucléaire américaine TerraPower.

(1 $ = 1 444,4800 wons)