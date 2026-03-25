SK Hynix dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis qui, selon une source, pourrait rapporter jusqu'à 14 milliards de dollars

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* Le fabricant de puces coréen déclare avoir effectué un dépôt confidentiel auprès de la SEC américaine

* SK Hynix cherche à coter environ 2 à 3 % de ses actions totales - source

* Cela équivaudrait à 9,6 à 14,4 milliards de dollars de la capitalisation boursière de SK Hynix

* SK Hynix déclare que la structure, la taille et le calendrier de la cotation n'ont pas encore été finalisés

(Ajout d'une citation du gestionnaire de fonds, d'un mouvement d'actions et d'un contexte) par Hyunjoo Jin et Cynthia Kim

Le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS a annoncé mercredi qu'il avait déposé un dossier confidentiel en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis en 2026, ce qui, selon une source, pourrait permettre de lever jusqu'à 14 milliards de dollars.

SK Hynix prévoit d'introduire en Bourse environ 2% à 3% du total de ses actions et espère utiliser les fonds pour aider à financer ses travaux dans les usines de puces de la ville sud-coréenne de Yongin et de l'Etat américain de l'Indiana, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe des discussions.

L'entreprise, l'un des plus grands fabricants de puces mémoire au monde, a augmenté sa capacité de production pour répondre à la forte demande de centres de données d'intelligence artificielle. Les actions de SK Hynix étaient en hausse de 3,8 % mercredi matin.

Les dossiers confidentiels permettent aux entreprises de ne pas divulguer de détails sur leurs finances et les conditions de l'offre jusqu'à une date plus proche de l'introduction en bourse.

Une émission d'actions de 2 à 3 % équivaudrait à 9,6 à 14,4 milliards de dollars de la capitalisation boursière de SK Hynix, et pourrait plus que doubler l'introduction en bourse de Coupang

CPNG.N de 4,6 milliards de dollars en 2021, selon les calculs de Reuters basés sur le cours de clôture de l'action de mardi.

SK Hynix n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le montant de la levée de fonds.

L'entreprise a déclaré mercredi dans un document réglementaire national: "Bien que nous ayons pour objectif d'achever la cotation en 2026, les détails spécifiques - tels que la taille, la structure et le calendrier de l'offre - n'ont pas encore été finalisés."

Le Korea Economic Daily a rapporté en début de semaine que SK Hynix envisageait de lever 10 000 à 15 000 milliards de wons (10,03 milliards de dollars) en émettant de nouvelles actions dans le cadre d'une cotation aux États-Unis.

CLAMEUR POUR LE RACHAT D'ACTIONS

Le Korea Corporate Governance Forum, un groupe de défense composé d'investisseurs et d'avocats, a déclaré mercredi qu'il s'opposait à l'émission potentielle de nouvelles actions par SK Hynix dans le cadre de la cotation en bourse aux États-Unis, estimant que cette opération diluerait la valeur des actions existantes et compromettrait la législation coréenne révisée visant à protéger les intérêts de tous les actionnaires.

Le forum a déclaré que SK Hynix sera en mesure de générer un flux de trésorerie excédentaire plus que suffisant, même après avoir effectué des dépenses en capital et des investissements en R&D au cours de la période 2026-28, et a exhorté l'entreprise à racheter 10 à 15 % de ses actions et à en utiliser la majeure partie pour la cotation en bourse aux États-Unis.

Chey Tae-won, président de SK Group, a déclaré la semaine dernière que SK Hynix étudiait la possibilité d'une cotation ADR aux États-Unis afin d'accroître son exposition aux investisseurs mondiaux.

"La décision est décevante", a déclaré Kim Hyun-su, gestionnaire de fonds chez IBK Asset Management, basé à Séoul. "Je ne comprends pas pourquoi ils doivent émettre de nouvelles actions - ils peuvent probablement poursuivre la cotation en utilisant des actions existantes à la place. S'ils procèdent à des rachats d'actions et cherchent ensuite à s'introduire en bourse aux États-Unis, tout le monde serait satisfait "

Reuters a rapporté en janvier que l'entreprise prévoyait d'accélérer l'ouverture d'une nouvelle usine dans la ville de Yongin en février 2027 pour répondre à la demande croissante de puces mémoire.

SK Hynix a déclaré mardi qu'il achèterait 11 950 milliards de wons d'outils de lithographie EUV d'ASML ASML.AS , utilisés pour créer des circuits de puces, dans la plus grande commande unique divulguée publiquement par un client d'ASML.

La société a été le premier fournisseur de semi-conducteurs de mémoire à large bande (HBM) utilisés dans les puces d'intelligence artificielle conçues par des sociétés telles que Nvidia NVDA.O , mais son rival Samsung Electronics 005930.KS a essayé de réduire l'écart avec les dernières puces HBM4.