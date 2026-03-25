SK Hynix dépose un dossier confidentiel en vue de son introduction en bourse aux États-Unis en 2026

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La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a déclaré mercredi qu'elle avait déposé un dossier confidentiel auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vue d'une éventuelle cotation de certificats américains d'actions étrangères en 2026.

"L'objectif est de réaliser la cotation en 2026, mais les détails spécifiques - tels que la taille, la structure et le calendrier de l'offre - n'ont pas encore été finalisés", a déclaré le fabricant de puces dans un document réglementaire national.

SK Hynix envisage de lever 10 000 à 15 000 milliards de wons (10,03 milliards de dollars) par le biais d'une cotation aux États-Unis et vise à accroître sa capacité de production de puces mémoire avancées, a précédemment rapporté le Korea Economic Daily.

Une cotation aux États-Unis permettrait au fournisseur Nvidia NVDA.O d'accéder à un pool de capitaux plus large et pourrait contribuer à réduire l'écart de sa valorisation par rapport à ses homologues mondiaux tels que Micron MU.O .