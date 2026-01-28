SK Hynix dépasse ses prévisions avec un bénéfice trimestriel record et prévoit une explosion de la demande de puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bénéfice d'exploitation de 13,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur de 8,5 % aux prévisions

Annonce également de la plus importante annulation d'actions à ce jour

Les actions font un bond de 9 % dans les échanges après les heures de bourse

(Ajout du projet de SK Hynix de créer une société d'investissement américaine, contexte) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS a annoncé mercredi que son bénéfice trimestriel avait plus que doublé, atteignant un niveau record et dépassant les prévisions, et a prédit que le boom de l'intelligence artificielle soutiendrait la croissance rapide de la demande de puces mémoire.

La hausse des bénéfices et l'annonce de la plus importante annulation d'actions jamais réalisée ont contribué à propulser les actions du fournisseur Nvidia NVDA.O à la hausse de 9 % dans les échanges après les heures de bureau.

Les actions de SK Hynix ont augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année.

La soif insatiable d'IA a fait grimper les prix des puces mémoire conventionnelles et avancées, et SK Hynix a enregistré une hausse de 137 % de son bénéfice d'exploitation à 19 200 milliards de wons (13,5 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre, dépassant les prévisions de LSEG SmartEstimate qui tablaient sur 17 700 milliards de wons.

L'entreprise a réussi à se tailler une place enviable dans le domaine de la mémoire à grande largeur de bande (HBM) utilisée dans les puces d'intelligence artificielle conçues par des sociétés telles que Nvidia, avec une part de 61 % du marché HBM, selon Macquarie Equity Research.

Ses ventes de HBM ont plus que doublé en 2025 et la production de masse de ses puces HBM de nouvelle génération progresse comme prévu.

SK Hynix bénéficie également de la demande d'IA qui fait grimper les prix des puces DRAM et NAND utilisées dans les serveurs, les ordinateurs personnels et les appareils mobiles.

Par exemple, les prix contractuels des 16 gigaoctets de DDR5, un type populaire de puce DRAM, ont plus que quadruplé le trimestre dernier par rapport à l'année précédente, selon l'observateur du marché TrendForce, qui prévoit que ces prix augmenteront encore de 55 % à 60 % au cours du trimestre actuel.

Le fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASML

ASML.AS a enregistré des commandes record au quatrième trimestre et a revu ses perspectives à la hausse mercredi, en raison de l'augmentation de la demande de ses clients axés sur l'intelligence artificielle.

SK Hynix a déclaré qu'il s'attendait à ce que les commandes de puces mémoire utilisées dans les PC et les smartphones soient à la traîne de la croissance globale du marché en raison de la hausse des prix et de l'insuffisance de l'offre. Les analystes ont déclaré que les fabricants de puces donnaient la priorité aux ventes aux entreprises qui construisent des centres de données d'intelligence artificielle.

SK Hynix a annoncé qu'elle annulerait environ 12 200 milliards de wons d'actions propres, soit l'équivalent de 2,1 % du total des actions en circulation, ce qui augmenterait la valeur des actions individuelles restantes.

Séparément, l'entreprise a déclaré qu'elle engagerait 10 milliards de dollars dans une nouvelle entité américaine, provisoirement nommée "AI Company", axée sur les investissements liés à l'IA.

Macquarie Equity Research a prédit que cette année serait plus difficile pour l'entreprise, sa part de marché HBM tombant à 53 %, alors que son rival Samsung Electronics 005930.KS s'efforce de combler l'écart.

Samsung prévoit de lancer la production de ses puces HBM4 de nouvelle génération le mois prochain et de les fournir à Nvidia, a rapporté Reuters lundi.

SK Hynix présentera ses résultats du quatrième trimestre jeudi.

(1 $ = 1 422,2400 wons)