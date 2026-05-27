SK Hynix dépasse la barre des $1.000 milliards de capitalisation

SK Hynix 000660.KS ,important fournisseur d'Apple et numéro deux mondial des mémoires derrière Samsung Electronics, a dépassé mercredi la barre des 1.000 milliards de dollars (859,14 milliards d'euros) de capitalisation boursière.

Le titre du groupe sud-coréen a bondi de 11,1%, atteignant un record historique en début de séance et portant la valeur boursière totale de l'entreprise à 1.080 milliards de dollars.

(Jihoon Lee; version française Camille Raynaud)