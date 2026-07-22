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SK Hynix affirme ne pas avoir l'intention d'acquérir l'usine d'Intel située dans l'Ohio
information fournie par Reuters 22/07/2026 à 03:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SK Hynix 000660.KS a déclaré mercredi qu'elle n'envisageait pas d'acquérir l'usine d'Intel

INTC.O située dans l'Ohio, démentant ainsi une information parue dans la presse.

La société n'a pris aucune décision concernant cette usine et son terrain, et n'a pas cherché à les acquérir, a précisé SK Hynix dans un communiqué réglementaire.

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