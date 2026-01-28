SK Hynix affiche un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions en raison de la forte demande en matière d'IA

Le sud-coréen SK Hynix

000660.KS a enregistré mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions pour la période octobre-décembre, stimulé par une forte demande d'intelligence artificielle qui a fait grimper les prix des puces mémoires conventionnelles et avancées.

Le fournisseur Nvidia NVDA.O a déclaré un bénéfice d'exploitation de 19,2 billions de wons (13,5 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre, selon les calculs de Reuters.

Ce chiffre est à comparer aux 8,1 billions de wons enregistrés un an plus tôt et à la prévision consensuelle de 17,7 billions de wons de LSEG SmartEstimate, qui privilégie les analystes ayant des antécédents plus réguliers.

SK Hynix tiendra une réunion d'information sur ses résultats du quatrième trimestre jeudi.

(1 $ = 1 422,2400 wons)