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SK et KKR s'apprêtent à lancer une coentreprise dans le secteur des énergies renouvelables en Corée du Sud
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 04:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne SK Inc

034730.KS a annoncé mercredi qu'elle allait créer une coentreprise dans le domaine des énergies renouvelables dans le pays avec la société de capital-investissement KKR KKR.N , dans le but de porter la capacité de production d'électricité à 10 gigawatts d'ici 2031.

KKR détiendra 51 % de la coentreprise et SK Inc 49 %; son lancement est prévu d’ici la fin de l’année, a indiqué SK dans un communiqué.

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