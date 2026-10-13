Six verts d'affilée pour Diageo

Diageo s'affiche en belle hausse à la Bourse de Londres ( 2,87%, à 1 721 pence) et pourrait enchaîner une sixième séance consécutive de hausse. Le spécialiste mondial des boissons alcoolisées a dévoilé ses objectifs annuels et un "aide-mémoire" sur les tendances de son premier trimestre 2026-2027, clos le 30 septembre dernier.

Pour l'exercice 2027, le Britannique table sur des ventes nettes organiques stabilisées, mais anticipe une progression de son résultat d'exploitation organique de l'ordre de 1 à 5%. Cette légère reprise opérationnelle s'appuiera sur environ 40% des 850 millions de dollars d'économies attendues de la refonte de son cadre opérationnel et sur 25% du plan d'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement. Le flux de trésorerie disponible est estimé à environ 2 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars en 2026, affecté par 850 millions de dollars de coûts exceptionnels liés à ces réorganisations.

Les tendances du premier trimestre

En Amérique du Nord, un repli des ventes de 2,7% est attendu sur la période de juillet à septembre dernier, pénalisé par des ventes de spiritueux sous pression aux Etats-Unis. Pour la zone Europe, Moyen-Orient & Afrique, une hausse de 4,9% est anticipée, alors que pour l'Asie-Pacifique la tendance est nettement à la baisse (-14,8%). La région souffre d'une forte baisse à deux chiffres des ventes de Baiju en Chine continentale, attribuable à des évolutions réglementaires et politiques affectant les occasions de consommation, ainsi que de changements de circuits de distribution en Australie et Chine. Enfin, les régions Amérique latine & Caraïbes et Inde sont attendues en croissance respective de 10,9 et 11,1%.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, un repli organique des ventes de 0,5% au premier trimestre est à prévoir, là où le consensus Visible Alpha table sur -0,8%. Les analystes soulignent que les bases de comparaison deviendront plus favorables à partir de cette période, ce qui devrait entraîner une amélioration des performances dès le deuxième trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice, Jefferies vise une croissance organique des ventes de 0,5% et de 1,9% pour l'Ebit. Pour 2028, une accélération est attendue avec 1,6% pour les ventes organiques, avec un risque réduit soulignent les analystes.

La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 2 200 pence, soit un potentiel de hausse de 32%.