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Six personnes sont blessées en Ukraine lors de frappes russes
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 10:56

Six personnes ont été blessées lors de frappes aériennes russes sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé les autorités locales, une attaque apparemment menée en représailles à celle lancée par l'Ukraine lundi sur une usine russe produisant des composant électroniques pour missiles.

Deux personnes ont dû recevoir des soins après que les forces russes ont frappé la région de Zaporijia, dans le sud-est du pays, a déclaré le gouverneur Ivan Fedorov sur la messagerie Telegram.

Trois autres personnes ont été blessées à Soumy, dans le Nord, selon les services d'urgence tandis qu'une femme a été blessée lors d'une attaque de drone contre Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a dit lundi soir le maire Ihor Terekhov sur Telegram.

L'attaque lancée lundi par Kyiv sur l'usine située à Voronezh, région frontalière avec l'Ukraine, est le dernier coup en date porté à l'industrie de défense russe. Selon le gouverneur de la région, cette attaque a tué cinq personnes et fait des dizaines de blessés.

En plus de frapper l'industrie de défense russe, l'Ukraine vise aussi systématiquement, à la faveur de missiles à longue portée, les infrastructures de la Russie, notamment ses raffineries et ses installations pétrolières.

Cette tactique a provoqué une pénurie de carburant dans la péninsule de Crimée, arrachée par la Russie à l'Ukraine en 2014, mais crée aussi des difficultés en Sibérie, située à plus de 2.000 kilomètres de la ligne de front.

La crise du carburant s'eest propagée depuis la Crimée, annexée par la Russie, vers des zones du centre et de l'est du pays, et touche également les régions sibériennes de Novossibirsk, où se trouve la ville du même nom, troisième plus grande ville de Russie, et d'Omsk, près de la frontière avec le Kazakhstan.

La région d'Omsk, située à environ 2.500 kilomètres au sud-est de Moscou, limite les ventes de carburant et la région voisine de Novossibirsk s'apprête à faire de même, ont déclaré les gouverneurs locaux sur Telegram.

La Russie est le troisième producteur mondial de pétrole, derrière les Etats-Unis et l'Arabie saoudite.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo, version française Benoit Van Overstraeten)

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