Six met en place un nouveau module de détection des sanctions pour les ETF

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur d'informations financières Six, annonce avoir ajouté à partir d'aujourd'hui la détection des sanctions relatives aux ETF à son "Sanctioned Securities Monitoring Service" (SSMS), de façon à permettre à ses clients "d’étendre (leur) conformité aux sanctions".

Le nouveau module fournit une analyse approfondie des titres constitutifs des ETF en utilisant la technologie et les données fournies par Ultumus, une société acquise par Six en 2021. Cette dernière couvre 97% du marché mondial des ETF.

"Si un ETF est "entaché" par des titres sanctionnés, Six aide ses clients à identifier ce changement grâce à un accès à des données quotidiennes sur les sanctions pour les principaux régimes. Cela permet de minimiser le niveau de risque et de protéger les acteurs du marché contre les violations de conformité ou les manquements à la stratégie d'investissement, tout en protégeant la valeur du portefeuille si les titres sanctionnés contribuent à un impact sur la liquidité et la dévaluation de l'ETF", explique un communiqué.