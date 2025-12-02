 Aller au contenu principal
Six Flags progresse, Truist ayant relevé sa note à "acheter"
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de l'opérateur de parcs d'attractions Six Flags Entertainment Corp FUN.N augmentent de près de 5 % à environ 15,6 $ avant le marché

** Truist Securities relève la note de FUN de "hold" à "buy", réduit le PT à $23 de $27

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 54,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Le nouveau directeur général, avec une expérience significative dans l'exploitation de parcs à thème, semble prometteur" - société de courtage

** FUN a récemment nommé John Reilly, qui a trois décennies d'expérience dans l'industrie du divertissement et des loisirs, au poste de directeur général

** Truist dit qu'il est "indéniable que FUN a des problèmes", mais ne s'attend pas à une faillite à court ou moyen terme comme certains médias l'ont suggéré

** Onze des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, quatre comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 25 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 69,1 % depuis le début de l'année

