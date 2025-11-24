 Aller au contenu principal
Six Flags nomme un vétéran de l'industrie des loisirs au poste de directeur général, les actions grimpent
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de l'opérateur de parcs d'attractions Six Flags FUN.N augmentent de près de 2 % à 13,7 $ avant le marché

** La société a nommé John Reilly au poste de directeur général, à compter du 8 décembre, pour succéder à Richard Zimmerman, qui a annoncé en août sa décision de se retirer

** M. Reilly, qui a 30 ans d'expérience dans l'industrie du divertissement et des loisirs, est actuellement directeur général de Palace Entertainment U.S. et directeur de l'exploitation du groupe Parques Reunidos

** Zimmerman a supervisé la fusion de Six Flags-Cedar Fair, d'une valeur de 8 milliards de dollars, en 2023

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 72,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SIX FLAGS ENT
13,460 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

