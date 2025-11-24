Six Flags nomme un vétéran de l'industrie des loisirs au poste de directeur général, les actions grimpent

24 novembre - ** Les actions de l'opérateur de parcs d'attractions Six Flags FUN.N augmentent de près de 2 % à 13,7 $ avant le marché

** La société a nommé John Reilly au poste de directeur général, à compter du 8 décembre, pour succéder à Richard Zimmerman, qui a annoncé en août sa décision de se retirer

** M. Reilly, qui a 30 ans d'expérience dans l'industrie du divertissement et des loisirs, est actuellement directeur général de Palace Entertainment U.S. et directeur de l'exploitation du groupe Parques Reunidos

** Zimmerman a supervisé la fusion de Six Flags-Cedar Fair, d'une valeur de 8 milliards de dollars, en 2023

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 72,1 % depuis le début de l'année